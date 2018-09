Ongeluk parkeergarage Wormerveer kwam door bezwijken stalen ligger

Het deels instorten van een vloer in een parkeergarage in Wormerveer lijkt het gevolg van het bezwijken van een stalen ligger onder de betonvloer. Dat meldt de gemeente na een eerste inspectie. In de parkeergarage zijn geen breedplaatvloeren toegepast, zoals in de Eindhovense parkeergarage die vorig jaar instortte.

Een deel van de vloer van de tweede verdieping stortte aan het eind van de ochtend in. Volgens burgemeester Hamming is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

Hamming kondigde een grondig onderzoek aan, waarbij ook de eigenaar van de parkeergarage betrokken wordt. Verder complimenteert hij de hulpdiensten en de politie, die het ingestorte gedeelte snel met speurhonden doorzochten om te zien of er nog mensen waren.

Metaal niet aangetast

Volgens Hamming worden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de constructie van de parkeergarage weer veilig is. Morgenochtend wordt bekeken wanneer de garage, de supermarkt en enkele aangrenzende bedrijven kunnen worden vrijgegeven.

Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht, denkt dat er een fout is gemaakt bij het lassen of bouwen van de constructie. Hij ziet geen aanleiding om nu al dit soort constructies in Nederland te onderzoeken.

"Driekwart van alle gebouwen, kantoorpanden en parkeergarages is op deze manier gebouwd. Maar hier lijkt er dus een fout in de bouw te zijn gemaakt. Want het metaal zag er nog goed uit, dat leek niet aangetast. En dat kan ook bijna niet, de parkeergarage is pas acht jaar oud."

Het is volgens Ankersmit opmerkelijk dat er drie keer in korte tijd parkeergarages zijn ingestort of scheuren hebben, maar bij alle drie is er volgens hem een andere oorzaak.