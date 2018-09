EU verlengt trainingsmissie Niger

De Europese Unie heeft zijn trainingsmissie in Niger met twee jaar verlengd. Daarvoor is voor de periode van 1 oktober 2018 tot 30 september 2020 63,4 miljoen euro uitgetrokken.

De EUCAP Sahel Niger-missie ondersteunt het Afrikaanse land sinds 2012 in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Sinds 2016 krijgen de autoriteiten ook ondersteuning om de migratiestromen onder controle te krijgen. Mali en Niger zijn de belangrijkste doorgangslanden voor migranten uit Afrika die naar Europa willen.

Nederland doet tot 2021 met in totaal vijftien mensen mee aan de missies in Niger en die in buurland Mali.