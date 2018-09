België krijgt boete voor weigeren hoofddoek in rechtszaal

België moet een moslima een schadevergoeding van 1000 euro betalen omdat zij geweerd werd uit de rechtszaal vanwege haar hoofddoek. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is daarmee de vrijheid van godsdienst geschonden.

De vrouw, Hagar Lachiri, wilde in 2017 een rechtszaak bijwonen rond de dood van haar broer. De rechtbank liet haar niet toe omdat ze weigerde om haar hoofddoek af te doen. Ze spande daarna meerdere procedures aan, maar kreeg telkens ongelijk.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de vrouw nu wel in het gelijk gesteld. Volgens de rechters heeft ze niet respectloos gehandeld en had ze niet de bedoeling om de zitting te verstoren. Volgens het hof is een rechtszaal een publieke plek waar religies neutraal moeten worden bejegend.