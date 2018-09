Vloer parkeergarage Wormerveer deels ingestort

In de Noord-Hollandse plaats Wormerveer is de vloer van een parkeergarage deels ingestort. Volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaat het om een deel van de vloer van de tweede verdieping.

Over slachtoffers is niets bekend. Er zijn ambulances en een traumaheli opgeroepen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei tegen NH Nieuws dat hulpverleners onderzoeken of ze veilig het pand in kunnen gaan.

De garage maakt deel uit van een complex, waarin ook winkels zitten. Het hele complex en ook de directe omgeving zijn ontruimd. Een buurtbewoner zei tegen NH Nieuws dat de garage er vier à vijf jaar staat.