EU-onderzoek naar kartelafspraken Duitse autoindustrie uitgebreid

De Europese Commissie onderzoekt of Duitse autofabrikanten afspraken hebben gemaakt om elkaar niet te beconcurreren met technieken die de uitstoot van vervuilende stoffen tegengaan.

"Als dit klopt, hebben ze de consument de mogelijkheid ontnomen om een milieuvriendelijker auto te kopen, hoewel de benodigde techniek wel beschikbaar was", zei de EU-commissaris voor Mededinging Margrethe Verstager.

Het Duitse weekblad Der Spiegel schreef vorig jaar al over verboden samenwerkingspraktijken in de Duitse autoindustrie. De fabrikanten zouden onderling informatie over modellen, kosten en leveranciers hebben uitgewisseld.

In oktober liet de Europese Commissie invallen doen bij BMW, Daimler, Volkswagen en VW-dochters Audi en Porsche. Als wordt bewezen dat er verboden afspraken zijn gemaakt, kan dat leiden tot boetes van miljarden euro's.