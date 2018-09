Russisch militair vliegtuig vermist boven Syrië

Een Russisch militair vliegtuig is tijdens een verkenningsvlucht boven Syrië verdwenen. Volgens het Russische ministerie van Defensie waren er 14 mensen aan boord.

De Russen zeggen dat er mogelijk een verband is met een raketaanval op de kuststad Latakia. De aanval zou zijn uitgevoerd door vier Israëlische F16's en vanaf een Frans fregat in de Middellandse Zee. Ze zouden munitiedepots onder vuur hebben genomen. De Franse marine ontkent dat er aanvallen op de stad zijn uitgevoerd.

Volgens de staatsmedia in Syrië zijn de raketten onderschept door het Syrisch afweersysteem. Het Syrisch Observatorium voor de Rechten van de Mens in Groot-Brittannië meldt dat er zware explosies zijn geweest in de stad. Er zouden zeker twee doden zijn gevallen en meerdere gewonden.

Zoektocht

Het Russische militaire vliegtuig was op weg naar een basis even ten zuiden van Latakia toen het van de radar verdween. Het Russische leger is een zoektocht gestart. Mogelijk is het toestel in de Middellandse Zee terechtgekomen.

Een anonieme bron bij het Amerikaanse leger zegt tegen persbureau Reuters dat het vliegtuig mogelijk is geraakt door het Syrische luchtafweer. "De raketten zijn in elk geval niet afgevuurd door de Amerikanen", zegt de bron.