Mrs. Maisel en Game of Thrones krijgen belangrijkste Emmy's

De series The Marvelous Mrs. Maisel en Game Of Thrones hebben de belangrijkste Emmy Awards gewonnen. The Marvelous Mrs. Maisel is de beste comedyserie en Game Of Thrones ging ervandoor met de prijs voor beste dramaserie op televisie.

Het was in Los Angeles een succesvolle avond voor The Marvelous Mrs. Maisel. De Amazon-serie won ook in vier andere categorie├źn: beste actrice (Rachel Brosnahan), beste vrouwelijke bijrol (Alex Borstein), beste script en beste regie.

In 2015 en 2016 won Game Of Thrones ook al de Emmy voor beste dramaserie.

LHBT'ers

De series Barry, Godless en The Americans wonnen elk twee Emmy Awards.

De Emmy voor beste miniserie ging naar The Assassination of Gianni Versace. De serie won eerder op de avond al de awards voor beste acteur en beste regisseur in een miniserie. De maker droeg de drie awards op aan de vermoorde modeontwerper en alle slachtoffers van geweld tegen LHBT'ers.