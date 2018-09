Wekdienst 18/9: Prinsjesdag en Glennis Grace in de finale

Goedemorgen! Vandaag is het Prinsjesdag en de echte koningshuisfanaten staan deze derde dinsdag van september al vroeg langs de route om een glimp op te vangen alle bekende mensen. En vannacht staat Glennis Grace in de finale van America's Got Talent.

Het wordt vandaag in een groot deel van het land een mooie en warme nazomerdag. Het is vrij zonnig en de maxima liggen tussen 22 en 29 graden. In het noordwesten zijn wat meer wolken. Er waait wel een stevige zuidwestenwind. Boven land is de wind matig, aan zee soms krachtig.