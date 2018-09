Onderzoek: niet veel vertrouwen in kabinet, verdeeldheid over duurzaamheid

Het kabinet Rutte III kan niet rekenen op veel vertrouwen van de bevolking. Een meerderheid van 54 procent zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in het kabinet en in de politiek in het algemeen. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos (.pdf) in opdracht van de NOS, ter gelegenheid van Prinsjesdag.

Het gebrek aan vertrouwen komt vooral door het inkomensbeleid dat het kabinet voert, daarbij gaat het onder andere om de hoogte van de belastingen en andere zaken die invloed hebben op je portemonnee. Maar ook de affaires rond politici en de plannen met de dividendbelasting spelen een rol.

Het vertrouwen in het kabinet-Rutte III is het laagst in het noorden van Nederland, zegt Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck. "70 procent van de Noorderlingen heeft geen vertrouwen in premier Rutte, dat percentage ligt veel hoger dan in andere regio's. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de problematiek rondom de gaswinning. Het wantrouwen in de politiek in het algemeen is ook groter in deze regio."