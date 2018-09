VS verlaagt vluchtelingenquotum tot onvrede van mensenrechtenactivisten

De VS laat volgend jaar fors minder vluchtelingen toe. Dit jaar ligt het maximumaantal vluchtelingen dat een verblijfsvergunning kan krijgen nog op 45.000, in 2019 zijn dat er 15.000 minder.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo kondigde de koerswijziging aan. Hij noemt de VS in een adem het meest genereuze land ter wereld als het gaat over opvang van mensen die bescherming zoeken.

Pompeo benadrukt dat de maatregel in de context van ander Amerikaans beleid moet worden gezien. De regering wil, net als veel Europese landen, dat vluchtelingen dichter bij hun thuisland worden opgevangen. Volgens president Trump is dat veel goedkoper dan ze in de VS huisvesten. Daarnaast speelt ook de binnenlandse veiligheid een rol: alle vluchtelingen moeten worden doorgelicht om mensen tegen te kunnen houden die kwaad willen doen.

Schandelijk

Mensenrechtenactivisten zijn ontstemd over de beslissing van Pompeo. De organisatie Human Rights First noemt het schandelijk dat hij het quotum verlaagt terwijl de wereld zich in de grootste vluchtelingencrisis bevindt in de geschiedenis.

President Trump kondigde in zijn verkiezingscampagne in 2016 al aan dat hij een strenger migratiebeleid ging voeren. Het maximumaantal vluchtelingen dat Trump dit jaar toelaat is dan ook het laagste sinds het systeem in 1980 werd ingevoerd. En als het toekennen van verblijfsvergunningen aan vluchtelingen met dit tempo doorgaat, mogen er dit jaar slechts 22.000 van de maximale 45.000 in de VS blijven.