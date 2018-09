Vuurwapen ontdekt in scooter scholier (16) na ruzie met medeleerling

Een 16-jarige scholier van het Pierson College in Den Bosch is opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich had. Het wapen werd bij toeval ontdekt, nadat de jongen ruzie had gekregen met een andere leerling.

De twee kregen het op school met elkaar aan de stok. Dat leidde even later tot een knokpartij. De andere leerling, een jongen van 14, liep daarbij lichte snijwonden op aan zijn arm.

De school besloot de scooter van de 16-jarige te onderzoeken, omdat gedacht werd dat hij misschien een mes bij zich had, schrijft Omroep Brabant. In plaats van een mes werd het vuurwapen gevonden in de opbergruimte van de scooter.

Lege patroonhouder

De school heeft direct de politie gewaarschuwd. De jongen is aangehouden voor wapenbezit en meegenomen naar het politiebureau. Het wapen was volgens de politie niet geladen en ook de patroonhouder was leeg.