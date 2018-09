VVD-fractieleider Dijkhoff valt RK-Kerk aan en schrijft zich uit

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff schrijft in een felle open brief aan kardinaal Eijk dat hij de Rooms-Katholieke Kerk gaat verlaten. "Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk."

De brief is een reactie op een interview dat Eijk afgelopen weekend gaf, waarin hij Dijkhoff expliciet noemde en hem het sluiten van de kerken verweet. Dijkhoff zou volgens hem geen oog hebben voor het goede van de kerk.

De VVD'er, die zichzelf Brabants katholiek noemt, schrijft dat hij het interview met een gevoel van meewarigheid heeft gelezen. "In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht."

Niet zo letterlijk

Dijkhoff stelt dat zijn woorden door Eijk zijn verdraaid. "Ten eerste, wat ik zei was: Het is prima dat er kerken zijn in Nederland, begrijp me niet verkeerd, dat zou ik niet willen verbieden. Mij lijkt het verschil tussen 'niet kunnen verbieden' en 'niet willen verbieden' in deze context wezenlijk, maar soit, dat u als geestelijke zaken niet zo letterlijk neemt beschouw ik maar als vooruitgang."

"Verdiept u zich voordat u oordeelt, zou ik zeggen. Ware het niet dat ik de hoop daarop al tijden heb opgegeven. U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk."

Dijkhoff sluit de brief af met een welgemeende dankbetuiging. "U heeft het irrationele verzet tegen me officieel uitschrijven gebroken. Geeft u mij gerust de schuld van een gesloten kerk, ik zal definitief niet terugkeren."

Eijk is de aartsbisschop van Utrecht en geldt als een conservatief lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Zo vindt hij dat katholieken niet mogen hertrouwen als de scheiding niet aan de kerkelijke rechter is voorgelegd.