'Je moet Airmiles sparen én ervan genieten, anders heeft het geen zin'

Niet iedereen is te spreken over de gang van zaken. Zoals Mario Viegas, die recent een brief kreeg waarin stond dat hij bijna al zijn 37.764 gespaarde punten kwijtraakt.

"Je spaart jarenlang voor een leuk cadeau en ineens moet je binnen een paar maanden je punten opmaken", zei hij dit weekend in het NPO Radio 1-programma Radar Radio. Bij bijvoorbeeld KLM zijn alleen al 15.000 Airmiles goed voor 150 euro korting. En bij Shell leveren 20.000 Airmiles een korting op van 100 euro.

'Meerdere campagnes'

Viegas zegt dat hij nooit is ingelicht over de geldigheid van de spaarpunten. Maar volgens Loyalty Management Netherlands is dat de afgelopen jaren meerdere keren gebeurd. Van Rooij: "In 2015 en 2016 hebben we het naar buiten gebracht. En sinds november vorig jaar doen we dat heel actief. Het heeft elke maand in de nieuwsbrief gestaan, er zijn meerdere campagnes geweest en we hebben ook in mei al uitgebreid de publiciteit gezocht."