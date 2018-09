Lange celstraffen geëist voor drugshandel en witwassen vanuit Haagse woonwagen

Vanuit een op het oog keurige woonwagen op een kamp in Den Haag is jarenlang grootschalig en internationaal gehandeld in drugs. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Twee betrokkenen hoorden vandaag celstraffen van 6,5 en 8,5 jaar tegen zich eisen.

De woonwagen was van een van de verdachten. Volgens het OM kwamen er dealers uit de hele wereld langs voor voorraden cocaïne. De opbrengsten werden witgewassen.

"Deze verdachten parasiteren op onze samenleving", zei de officier van justitie. "Ze hebben geld, auto's en vermogen in Nederland en daarbuiten, maar houden dat verborgen voor de overheid."

4 miljoen terugvorderen

Vijf medeverdachten moeten in november voor de rechter verschijnen. Elf mensen die de drugs kochten, staan later deze maand terecht. Het OM wil ook een zogenoemde ontnemingsprocedure beginnen om 4 miljoen euro aan crimineel verdiend geld terug te vorderen.