Komedieserie Kees & Co keert terug op televisie (mét Simone Kleinsma)

De komedieserie Kees & Co keert terug op televisie. Twaalf jaar geleden was de populaire serie voor het laatst te zien. De herhalingen waren zo'n succes op on demand-platform Videoland dat RTL besloot de serie weer opnieuw te produceren. "Het is één van onze populairste series en er is een grote behoefte naar een nieuw seizoen", zegt woordvoerder Irene Frijters.

In de populaire, Nederlandse serie is Kees Heistee, gespeeld door Simone Kleinsma, het hoofdpersonage. Samen met haar man Ben zorgt zij voor de pubers Anne en Rudi. Kleinsma keert ook dit seizoen weer terug als Kees. Over de rest van de personages is nog weinig bekend. "Ik kan over de verhaallijnen van volgend seizoen nog niets vertellen", zegt Frijters. "Maar het verhaal wordt natuurlijk aangepast aan de wereld van nu."