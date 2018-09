iOS 12 moet je iPhone sneller maken (maar verwacht er niet te veel van)

Het was voor Apple niet het gemakkelijkste jaar op software-gebied en de komst van iOS 12 moet dat gaan veranderen.

Het bedrijf moest zijn excuses aanbieden voor slechte communicatie over hoe de telefoonsoftware omgaat met de snelheid en de batterij van oudere iPhones. Daarnaast kon door een bug de telefoon van gebruikers op een zeker tijdstip spontaan crashen.

Beide zaken zijn inmiddels allang opgelost. Tegelijkertijd waren het niet de enige problemen die gebruikers meldden. Waardoor het afgelopen jaar het beeld ontstond dat Apple zijn telefoonsoftware een beetje heeft laten versloffen en dat het niet zo stabiel is als het zou moeten zijn. En juist daar ligt de focus in de nieuwste softwareversie.

Echt sneller?

Zo gaan oudere toestellen nog een jaartje mee. Apple blijft namelijk de iPhone 5S - inmiddels vijf jaar oud - ondersteunen. Tot nu kregen iPhones tot vier jaar na lancering updates mee. Ook claimt het bedrijf dat de softwareversie beduidend sneller is dan zijn voorganger. Zo moeten apps twee keer zo snel opstarten. Dat zou dus ook moeten betekenen dat je echt nog wat aan je oude iPhone hebt.

Of dat echt zo is? Dat kan van verschillende factoren afhangen. Zo stelt Toms Guide na een test dat de ene app wel sneller opstart dan de andere. Sommigen gaan zelfs achteruit, zoals de populaire game Fortnite die zeven seconden meer nodig heeft om op te starten. Over het algemeen is het wel de verwachting dat je dus iets gaat merken van de snelheids- en stabiliteitsverbeteringen, maar hoeveel is afwachten.