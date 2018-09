Nieuwe biljetten van 100 en 200 euro slagje kleiner

De Europese Centrale Bank heeft de nieuwe biljetten van 100 en 200 euro gepresenteerd. Daarmee hebben alle eurobiljetten nu een nieuwe versie. De ECB begon de operatie in 2013 om de eurobiljetten beter te beschermen tegen namaak.

Eerder werden ook de biljetten van 5 euro, 10, 20 en 50 euro vervangen. Het biljet van 500 euro wordt niet vervangen. Dat wordt langzaamaan uit de omloop gehaald omdat het veel werd gebruikt voor criminele activiteiten.

De nieuwe briefjes van 100 en 200 zijn groen respectievelijk goudgeel, hebben een smaragdgroen cijfer en hologram met kleine eurotekens, die om het cijfer bewegen als het briefje omhoog wordt gehouden en een slag gedraaid.

Ook zijn de biljetten iets kleiner. Volgens de ECB passen ze dan beter in de portemonnee en slijten ze minder snel.

De biljetten komen vanaf 28 mei 2019 in omloop. Als eerste werd het briefje van 5 euro vernieuwd. Dat is al in 2013 beschikbaar gekomen voor het betalingsverkeer.