'Ontmaskeraar' van Joran van der Sloot opnieuw cel in voor ramkraak

De rechtbank in Zutphen heeft 33 maanden celstraf opgelegd aan Patrick van der E., de man die bekend is geworden van zijn 'ontmaskering' van Joran van der Sloot. Hij pleegde vorig jaar een ramkraak en een inbraak.

De rechtbank acht bewezen dat Van der E. vorig jaar september met een kompaan in een gestolen auto een ramkraak pleegde bij een juwelier in Apeldoorn. Een maand eerder hadden ze daartoe ook al een poging gedaan, bij dezelfde juwelier. In november pleegde het duo een inbraak bij een tankstation.

Strafblad

Bij het bepalen van de straf van de 45-jarige Van der E. neemt de rechtbank mee dat hij al een aanzienlijk strafblad heeft, onder meer voor ramkraken. Ook neemt de man geen verantwoordelijkheid voor zijn daden, door zich op zijn zwijgrecht te beroepen.

De handlanger, een 34-jarige man uit Deventer, heeft wel spijt betuigd. De rechtbank veroordeelde hem voor meer feiten dan Van der E.: ook voor een poging tot diefstal en drugsbezit. Hij kreeg drie jaar cel opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Natalee Holloway

Van der E. werd in 2008 een bekende Nederlander toen hij voor een uitzending van Peter R. de Vries Joran van der Sloot aan het praten kreeg over de dood van de verdwenen Amerikaanse tiener Natalee Holloway op Aruba. Hij had toen al een crimineel verleden.