Vrouw die Kavanaugh beschuldigt van aanranding, wil getuigen voor de Senaat

Christine Ford, die vrouw die de Amerikaanse kandidaat voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag, wil tegen hem getuigen voor de Senaat. Dat heeft haar advocaat bekendgemaakt.

Ford (51) beschouwt de handelingen van Kavanaugh als poging tot verkrachting. Ze gelooft dat hij haar zou hebben verkracht als hij niet zo dronken was geweest.

Zondag deed Christine Ford haar verhaal in The Washington Post. Kavanaugh heeft de beschuldigingen ontkend.

Ford is inmiddels hoogleraar psychologie in Californië. Ze heeft verklaard dat ze begin jaren 80 door een "stomdronken" Kavanaugh op een bed is geduwd, waar hij haar betastte en probeerde haar kleren uit te trekken.

Ze zegt dat ze probeerde te schreeuwen om hulp, maar dat Kavanaugh zijn hand tegen haar mond drukte. Ze ontsnapte toen een vriend bovenop hen sprong.

Conservatieven

Brett Kavanaugh is door president Trump voorgedragen als kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof. Hij is vooral populair onder conservatieven. Als hij zitting zou nemen in het Hooggerechtshof, is de verwachting dat hij het recht op abortus zal ondermijnen en het recht op wapenbezit zal benadrukken. Ook is de verwachting dat hij de rechten van homo's, lesbiennes en transgenders zal beperken.

Een speciale Senaatscommissie zou donderdag stemmen over de benoeming van Kavanaugh, maar inmiddels zijn de eerste stemmen al opgegaan die eerst het verhaal van Ford willen horen.

Voor de Republikeinen is een snelle stemming belangrijk vanwege de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in november. Als de partij de meerderheid in de Senaat kwijtraakt, zal Kavanaugh niet tot het Hooggerechtshof worden toegelaten.