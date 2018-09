De mens gaat weer richting de maan, maar waarom?

Nu zorgt een andere concurrent voor vernieuwde interesse in de maan: China. "Daar zijn ze bezig met een tweede ruimtestation en willen ze uiteindelijk naar de maan. Ze zijn al een eind op weg", zegt Smolders. In China hebben ze ook een groot voordeel: ze hebben geen last van democratie. "In de VS wisselt het ruimtevaartprogramma met iedere president, terwijl voor zo'n groot project als de ruimtevaart juist continuïteit nodig is", zegt Smolders.

Dependance

Los van de precieze plannen is er wereldwijd altijd wel enige interesse in de ruimtevaart. Dat is "een kwestie van het hoofd en het hart", legt Smolders uit. "Ons hart zegt: de aarde is een paradijselijke planeet. We moeten goed zorgen dat het hier goed blijft gaan en klimaatverandering beperken."

Toch zegt het hoofd dat dit niet kan blijven duren. "Er kan van alles met onze planeet gebeuren; er bestaat bijvoorbeeld een kans dat een asteroïde op de aarde inslaat. Daardoor kan het leven op aarde uitgeroeid worden en daarom moeten we een dependance hebben", denkt Smolders. "Daar is niet veel keus voor, waardoor je al snel aan de maan of mars denkt."