Boete geëist tegen tomatenkweker na ongeluk met lift

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 125.000 euro geëist tegen een tomatenkweker uit Beek en Donk. Op het bedrijf van de man kwam in 2015 een werknemer om het leven. De man werd geplet door een goederenlift.

Het slachtoffer was de liftschacht aan het schoonmaken, toen de lift naar beneden kwam. Volgens het OM is de eigenaar verantwoordelijk en hem wordt onder meer dood door schuld ten laste gelegd. De lift was niet buiten werking gesteld en de veiligheidssensoren waren uitgeschakeld. Die sensoren moeten ervoor zorgen dat lift blokkeert als er iemand in de schacht is.

Bewust risico

Volgens de verklaring van de tomatenkweker waren de sensoren uitgeschakeld omdat de lift anders te vaak storingen had. Het OM vindt dat de kweker hiermee bewust een risico heeft genomen. "Als de kweker zich aan de veiligheidsvoorschriften had gehouden, was het ongeluk niet gebeurd", oordeelt het OM.

Volgens het OM kan het incident worden getypeerd als een veiligheidsmisdrijf en is een boete van 125.000 euro daarom gerechtvaardigd.