FNV zet in op loonstijging met hoogste eis in 30 jaar

Meer mensen mogen meeprofiteren van de economische groei, luidde ook de boodschap van premier Rutte in een toelichting op de Troonrede van vorig jaar.

De groep die het minst van de economische groei meepikt, heeft nu recht op relatief meer inkomen, zegt FNV Mensen met een minimumloon of net daarboven zullen daarom al snel een loonstijging krijgen van bijna 6,5 procent.

Doorgeslagen flexibilisering

Naast hogere lonen wil de vakbond ook dat er honderdduizenden flex-contracten omgezet worden naar een vast contract. FNV heeft over doorgeslagen flexibilisering die vooral jongeren onder 35 jaar treft. Bijna de helft van die leeftijdsgroep heeft geen vast contract terwijl zij vaak hetzelfde werk verrichten als collega's in vaste dienst.

Bovengemiddelde groei

Al tientallen jaren stijgen de inkomens in Nederland minder hard dan de economische groei. De lonen gaan vaak nauwelijks harder omhoog dan de inflatie, ook in periodes van economische groei.

Hoewel die trend zichtbaar is in meerdere landen, is de groei van de lonen in Nederland lager dan in andere landen met vergelijkbare economie├źn. Dit jaar groeit de economie naar verwachting met 2,8 procent.