België levert veroordeelde rapper niet uit aan Spanje

De Spaanse rapper Valtònyc, die vanwege zijn songteksten veroordeeld werd tot een celstraf en naar België vluchtte, hoeft niet uitgeleverd te worden aan Spanje. Dit heeft de Belgische rechtbank beslist.

De 24-jarige Josep Miquel Arenas Beltran, zoals de rapper echt heet, werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar vanwege verheerlijking van terrorisme, bedreiging en het beledigen van de Spaanse kroon in zijn songteksten.

Na afloop van de zitting zei advocaat Simon Bekaert tegen de pers dat de rapper volgens de Belgische wetgeving zich niet schuldig heeft gemaakt aan verheerlijking van terrorisme of majesteitsschennis. "De raadkamer heeft geoordeeld dat het niet om terrorisme ging en dat er wat de Belgische wet betreft geen inbreuk is. Ook van majesteitsschennis was geen sprake. De rechter stelde ten slotte dat er geen sprake was van bedreigingen."

In zijn teksten rapt Valtònyc dat "de koning een afspraak heeft op het dorpsplein, met een strop om zijn nek". Ook noemt hij in een nummer de militante Baskische beweging ETA "een hoopvolle boodschap".

Aanhoudingsbevel

Eind mei van dit jaar, toen hij moest beginnen met het uitzitten van zijn celstraf, vluchtte Valtònyc naar België. De rapper uit Mallorca meldde zich twee maanden later in Gent bij de Belgische politie nadat Spanje een aanhoudingsbevel had uitgevaardigd.

De onderzoeksrechter liet de rapper vrij onder voorwaarden, terwijl de Belgische rechtbank moest oordelen over zijn aanhoudingsbevel.