Podcast De Dag: waarom pestslachtoffers soms zelf gaan pesten

De Week tegen het Pesten is begonnen met goed nieuws: pesten komt minder vaak voor in het voorgezet onderwijs. Toch is ieder pestslachtoffer er eentje te veel, meent ervaringsdeskundige en anti-pestcoach Bamber Delver. Hij legt uit waarom sommige middelbare scholen de plank misslaan met hun anti-pestprogramma's en hoe het kan dat pestslachtoffers soms zélf gaan pesten. "De grens tussen pesten en gepest worden is soms flinterdun."

Op het Griekse eiland Samos wonen 3000 vluchtelingen in een kamp dat is ingericht voor 700 man. "Er zijn hier bijna meer ratten dan mensen, het eten dat bewoners krijgen is slecht en het sanitair is zo vies dat sommige mensen de douche al twee maanden hebben vermeden. Er móet iets veranderen," vertelt hulpverlener Anouk Theunissen.