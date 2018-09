Zorginstelling Zeeland moet patiënten onmiddellijk verplaatsen

Zorgorganisatie Arduin moet in Zeeland onmiddellijk een opvang sluiten voor mensen met een verstandelijke beperking met een gedwongen opname. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt er op de locatie in Aagtekerke geen goede en veilige zorg geboden.

De opvang biedt plaats aan veertien mensen die binnen een week moeten worden verplaatst. Daarna krijgt Arduin nog eens een week de tijd om de zorg weer op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan het bevel van de inspectie door de minister van Volksgezondheid worden verlengd.

Volgens de inspectie biedt Arduin geen goede zorg aan patiënten die worden beperkt in hun vrijheid en zijn er geen goede afspraken gemaakt over toezicht op de patiënten. Ook is in juni is een cliënt weggelopen vanuit Aagtekerke. De man werd later dood aangetroffen in Middelburg.

Herkennen

Arduin respecteert en herkent de bevindingen van de inspectie en betreurt dat het nodig is om de cliënten te verplaatsen.

De instelling had zichzelf al sinds 1 augustus een opnamestop voor de locatie in Aagtekerke opgelegd. Ook was de zorgverlener al bezig om cliënten over te dragen, schrijft Arduin.

Opvang

De organisatie begint zo snel mogelijk met het vinden van een andere opvang voor de cliënten, in overleg met hun ouders. "Maar het is een complexe groep om op te vangen", zegt woordvoerder Paul Vermeij. "Misschien moeten we over de provinciegrenzen heen kijken."

Of de 14 cliënten nog terug keren naar Aagtekerke is volgens Vermeij niet te zeggen. "We kunnen geen verwachtingen wekken."

Krapte

De zorginstelling is in 2015 begonnen met het veranderen van de organisatie en een samenwerking met drie andere regionale zorgaanbieders. Maar krapte op arbeidsmarkt speelt Arduin parten. Er werken bijvoorbeeld te weinig specialistische artsen voor gehandicapten. Daarom was de opnamestop al ingesteld.

"Als je je voorstelt dat vier grote instellingen in Zeeland in totaal drie artsen tot hun beschikking hebben, kun je voorstellen dat de inspectie bepaalde situaties aantreft", zegt woordvoerder Vermeij. "Daar is Arduin zich ook zeer van bewust. Maar je kunt ijzer niet met handen breken."