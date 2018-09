Grote aandeelhouder Unilever is tegen verhuizing

Een grote Britse aandeelhouder van Unilever zal tegen de verhuizing naar Nederland stemmen. Aviva, dat in het Verenigd Koninkrijk de op acht na grootste aandeelhouder in Unilever is, ziet het schrappen van het hoofdkantoor in Londen niet zitten, meldt de Financial Times.

Op dit moment heeft Unilever nog een dubbel hoofdkantoor, één in het VK en één in Nederland. In maart besloot de top van het bedrijf om dat terug te brengen tot één kantoor in Nederland. Dat zou het concern beter beschermen tegen vijandige overnames.

Maar voordat de verhuizing een feit is, moeten aandeelhouders er nog mee instemmen. Om precies te zijn: de helft van de Nederlandse aandeelhouders moet voor stemmen, en ook driekwart van de Britse aandeelhouders. De stemmingen zijn eind oktober.

Unilever rekent op voldoende stemmen voor, maar grote Britse aandeelhouders beginnen zich te roeren. Een van de gevolgen van de verhuizing waar ze een probleem mee zeggen te hebben is dat Unilever straks niet langer Brits zal zijn, en zijn plaats in de FTSE 100 index verliest, een belangrijke index voor beursgenoteerde bedrijven in het VK.

Meer weerstand

Aviva-topman David Cumming zegt in de FT dat hij geen voordelen, en wel nadelen ziet van de verhuizing. "Het heeft geen toegevoegde waarde voor ons, we verliezen een vrij groot bedrijf uit de index en we zien geen rechtvaardiging voor de verhuizing." Hij roept andere aandeelhouders op om ook tegen te stemmen.

De FT schrijft dat meer dan tien van de top vijftig aandeelhouders van Unilever off the record aan de krant hebben laten weten zich zorgen te maken over de verhuizing.