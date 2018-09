Ook Time komt in handen van een techmiljardair

"We zien dat leiders uit de techwereld een groeiende interesse hebben in het beschermen van de fundamenten van onze samenleving, die steeds vaker worden aangevallen", zegt Laurie Segall, die voor CNN Benioff al jaren volgt. "Nu het beeld rond tech verandert en steeds meer mensen zich afvragen wat de impact van deze bedrijven is, verbreden de topmensen hun rol in de samenleving en poetsen ze hun imago op. Misschien is dat een deel van de verklaring voor hun investeringen in mediabedrijven."

Elke keer bij zo'n overname zijn er wel talrijke vragen, bijvoorbeeld of redacties onafhankelijk verslag kunnen blijven doen. Tot nu toe zijn er geen grote schandalen bekend, waarbij investeerders artikelen tegenhielden. "Ik zou me enorm schamen als ik dat zou doen", zei Amazon-topman Bezos daar eerder dit jaar over.

Een nieuwe, steenrijke investeerder betekent overigens niet dat medewerkers altijd tevreden zijn. In juni van dit jaar stuurden meer dan 400 personeelsleden van The Washington Post hun eigenaar een brief waarin ze onder meer vroegen om een beter salaris.

'Nieuwe hobby: journalistiek'

Niet iedereen is enthousiast over rijke mensen uit de techsector die geld steken in traditionele media. "Journalistiek is nu de hobby van rijke mensen", twitterde journaliste Linda Stern. "Tijdschriften en kranten zijn het nieuw jachtterrein", voegde een topman uit de advertentie-industrie daar aan toe.