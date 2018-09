Ravage Mangkhut wordt opgeruimd, zoeken naar overlevenden gaat door

In Zuidoost-Aziƫ zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden van de orkaan Mangkhut. Vooral in de Filipijnen worden nog veel mensen vermist. Het officiƫle dodental staat daar op 64, maar verwacht wordt dat het aantal stijgt.

Reddingswerkers gaan ervan uit dat de meeste mensen die nog onder het puin liggen, dood zijn. Graafmachines halen omgewaaide bomen en brokstukken van ingestorte gebouwen weg. Er wordt ook met blote handen naar slachtoffers gezocht.

Het zoeken wordt bemoeilijkt doordat veel wegen onbegaanbaar zijn.

Hongkong

Ook in Hongkong is begonnen met het opruimen van de ravage die Mangkhut heeft aangericht. Bomen zijn omgewaaid en ruiten zijn uit wolkenkrabbers geblazen. Voor zover bekend is in de Chinese stad niemand omgekomen. Wel zijn er een paar honderd gewonden. Ziekenhuizen draaien op noodstroom.

Mangkhut is nu afgezwakt tot een tropische storm. De Chinese autoriteiten zeggen dat daardoor het gevaar geweken is en dat mensen weer gewoon aan het werk kunnen. Maar veel inwoners van Hongkong weten niet hoe ze op hun werk moeten komen, omdat veel belangrijke wegen nog onbegaanbaar zijn en veerboten niet varen.

Ook rijden nog steeds veel treinen en bussen niet. En op de luchthaven van Hongkong, een van de drukste ter wereld, zijn bijna negenhonderd vluchten geannuleerd.