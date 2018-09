Steeds minder middelbare scholieren gepest

Scholen moeten bijvoorbeeld een 'pestcoördinator' hebben voor het anti-pestbeleid op school. Ook moet er op iedere school een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders terecht kunnen als ze te maken hebben met pesten.

Monitoren

Minister Slob is tevreden met de nieuwe cijfers, maar geeft aan dat er ook altijd ruimte is voor verbetering. Zo is het belangrijk dat leerlingen makkelijker hun weg kunnen vinden naar een vertrouwenspersoon of pestcoördinator. Ook moeten scholen blijven monitoren of leerlingen zich veilig voelen op school. De inspectie controleert dat.