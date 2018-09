Hulpdiensten rukken uit voor onwel stel in restaurant Salisbury

In de Britse stad Salisbury zijn een man en een vrouw onwel geworden toen ze aan het eten waren in een Italiaans restaurant. De autoriteiten hebben direct wegen afgesloten en een team van specialisten in gevaarlijke stoffen opgeroepen. Volgens de Britse zender Sky News komt een van de gewonden uit Rusland.

De politie spreekt van een "medisch incident", maar denkt vooralsnog niet dat er een verband is met de novitsjok-vergiftiging in Salisbury.

In maart werden de Russische ex-spion Skripal en zijn dochter in de stad vergiftigd met een vloeibare vorm van het zenuwgas novitsjok. Ze overleefden het, maar later kwam een 44-jarige vrouw om het leven die het flesje waar het gif in had gezeten, had aangeraakt.

Voorzorgsmaatregel

De Britten nemen bij het restaurant in de stad nu het zekere voor het onzekere. "In het kader van een voorzorgsmaatregel hebben we het restaurant en de nabijgelegen straten afgesloten, terwijl politieagenten de omstandigheden vaststellen en onderzoeken waardoor het komt dat ze ziek werden."

Een 16-jarige jongen zegt tegen de BBC dat hij een man in een wit pak met een gasmasker op, in en uit een ambulance zag gaan bij het restaurant.

De autoriteiten zeggen dat het ziek geworden stel bij kennis is. Het is niet bekend wat ze mankeren.