Wat maakt Jeffrey Herlings zo'n goede motocrosser? 'Alles'

Tienduizenden mensen zagen de Brabantse motocrosser Jeffrey Herlings vandaag in Assen wereldkampioen worden in de MXGP. Het is de meest prestigieuze prijs die er in het motocrossen valt te behalen.

Dat nu juist een Nederlander in eigen land wereldkampioen werd, zorgde voor extra trotse fans. Veel van hen volgen Herlings, bijgenaamd The Bullet, al jaren. Bij Herlings moeder overheerste de blijdschap en opluchting na de wedstrijd. "Het is goed afgelopen, goed gelukt en we zijn tevreden. Ben blij dat het erop zit."

Onder de aanwezige fans waren ook veel kinderen. "Hij is gewoon geweldig en supersnel", zegt Rieneke tegen het NOS Jeugdjournaal. Herlings zei voorafgaand aan de wedstrijd zich te beseffen dat hij veel betekent voor zijn jeugdige fans. "Ik voel wel dat ik het rolmodel ben voor de jeugd in deze sport".

