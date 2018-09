Duitse minister verdedigt staatsbezoek Erdogan aan Duitsland

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken verdedigt zich tegen de reacties op het staatsbezoek van de Turkse president Erdogan. Die komt eind september naar Duitsland en dat leidt tot forse kritiek.

De politieke partijen Die Linke, de Groenen en Alternatieve für Deutschland zien niets in dat bezoek. Volgens politicus Cem Özdemir van de Groenen is Erdogan "geen normale president van een democratie". Hij zou daarom niet met alle egards van een staatsbezoek moeten worden ontvangen.

Minister Maas zegt in een interview met persbureau DPA dat het juist van groot belang is dat Erdogan op staatsbezoek komt, want "er valt veel te bespreken".

Arrestaties om politieke redenen

De relatie tussen Duitsland en Turkije is al een paar jaar slecht. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat in Turkije meer dan dertig Duitse staatsburgers zijn opgepakt om politieke redenen.

Bekende voorbeelden zijn de Die Welt-correspondent Deniz Yücel en Mesale Tolu. Een groot deel van de Duitsers is inmiddels vrijgelaten. Voor zover bekend zitten er nog zes op politieke gronden vast in Turkije.

Toch is het volgens Maas tijd om de relatie te normaliseren: "Het is voor Duitsland van strategisch belang. Turkije is meer dan een grote buur. Het is ook een belangrijke partner van Duitsland."

Militaire eer en staatsbanket

Erdogan is op 28 en 29 september in Duitsland. Hij wordt ontvangen met militaire eer en een staatsbanket met president Steinmeier. Ook staat er een gesprek met bondskanselier Merkel op het programma.

Tegenstanders willen dan bij de Brandenburger Tor een grote demonstratie houden. Maas: "Dat er tegen het bezoek van Erdogan wordt geprotesteerd is onderdeel van de democratische realiteit in ons land."

In Duitsland wonen ruim drie miljoen mensen van Turkse afkomst. Volgens Maas kunnen interne Turkse conflicten daardoor makkelijk overspringen naar zijn land. "Daar hebben we geen zin in en daarom is een goede verstandhouding van belang."

#MeTwo

Dat de spanningen in Duitsland makkelijk kunnen oplopen, bewees de ophef afgelopen zomer rond de Duits-Turkse voetballer Mesut Özil. Hij ging rond de Turkse verkiezingen op de foto met Erdogan en noemde hem 'mijn president'. Dat leidde tot heftige discussies over de plaats van Turkse Duitsers in de samenleving en vervolgens ook tot #MeTwo.

Met die hashtag twitterden tienduizenden over discriminatie in het dagelijks leven in Duitsland. Daar kwam ook weer kritiek op, ook van Turkse Duitsers die vonden dat er te makkelijk voor de slachtofferrol werd gekozen.

Erdogan gaat tijdens zijn bezoek ook naar Keulen, maar wat hij daar wil doen is nog niet duidelijk. Anders dan bij vorige bezoeken aan Europese landen zijn er geen verkiezingen op komst in Turkije. Minister Maas: "Het staatsbezoek wordt afgestemd met Turkije. De Turkse regering weet dat we geen acties willen die de normalisering van onze relatie ondermijnen."