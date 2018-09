De economische crisis leverde ook 'winnaars' op

In een recessie zijn er veel bedrijven failliet gegaan en de commerciële vastgoedmarkt stortte daardoor in elkaar. Kantoren, woningen en panden kwamen leeg te staan. Eén sector profiteerde daarvan: antikraakbeheer. Met tijdelijke verhuur zorgen beheerders ervoor dat lege huizen en panden beschermd worden tegen bijvoorbeeld vandalisme en kraak

Het aantal leegstandsbeheerders groeide ontzettend in die jaren. Dat merkte ook Hamit Karakus in zijn tijd als wethouder in Rotterdam. "Iedereen kan zich leegstandsbeheerder noemen en daar werd de gebruiker de dupe van." Inmiddels is er een keurmerk voor leegstandsbeheerders opgesteld. Karakus is voorzitter van de raad van bestuur van dit keurmerk. "Het is nu enorm geprofessionaliseerd."

Geen geld voor dure spullen

De recessie stimuleerde ook handel in tweedehandsspullen via internet. "In iedere crisis zie je een opleving van tweedehandszaken", zegt Groenewegen. "Mensen hebben het geld niet voor dure spullen of zijn onzeker over de toekomst en willen geen grote uitgaven doen."

Niet alleen gebruikte kleding is in trek, ook andere tweedehands goederen zijn populair. Zo daalt de verkoop van nieuwe auto's met tientallen procenten, terwijl gebruikte auto's in trek blijven.

Waar tweedehands geen optie is zoeken mensen naar goedkopere alternatieven, bijvoorbeeld als het gaat om eten en drinken. En dat voelen de supermarkten en restaurants, hun omzet daalt in de crisisjaren. Goedkope ketens als Lidl en McDonald's zien hun omzet juist groeien.