Hongkong heeft het zwaarste gehad en kan de orkaanschade gaan opmaken

In Hongkong, dat tijdens het langstrekken van de orkaan Mangkhut veel op een spookstad leek, begint het leven weer een beetje op gang te komen. De schade is enorm en er zijn meer dan 200 bomen omgewaaid, maar doden zijn er niet gevallen.

Wel raakten 248 mensen gewond toen Mangkhut met zo'n 195 kilometer per uur langs Hongkong raasde. Het was de zwaarste storm die de stad in decennia trof.

Toen de orkaan Hato vorig jaar overtrok, waren er hevige overstromingen en kwam de schade uit op zo'n anderhalf miljard dollar. Correspondent Marieke de Vries verwacht ook nu een schadepost van ruim een miljard dollar.

De orkaan begint in kracht af te nemen en zal rond middernacht Nederlandse tijd (in Hongkong 06.00 uur) zijn afgezwakt tot een gewone storm. Dat betekent volgens de autoriteiten dat er voor morgen geen noodmaatregelen meer nodig zijn en dat iedereen weer naar buiten, naar school en aan het werk kan.

Openbaar vervoer

Veel inwoners van de stad zien dat nog niet zo snel gebeuren, omdat het openbaar vervoer nog grotendeels plat ligt. De metro rijdt wel, maar het bovengrondse transport en het transport over het water is nog buiten gebruik door de vernielingen die de orkaan heeft aangericht en door de overvloedige regenval.

Morgen kan in ieder geval een begin worden gemaakt met het opmaken van de schade. Uit voorzorg waren veel versterkingen aangebracht op ramen van appartementen in flatgebouwen en wolkenkrabbers, maar toch zijn door het natuurgeweld heel wat ruiten gesneuveld.

Correspondent Marieke de Vries zocht tijdens de storm een schuilplaats in een busstation in Hongkong.