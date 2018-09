'Ongekend zware nieuwe handelssancties Trump tegen China'

President Trump komt vermoedelijk morgen met aanvullende en ongekend zware handelssancties tegen China, melden Amerikaanse media. Onder meer de toonaangevende zakenkrant The Wall Street Journal en The Washington Post schrijven dat er voor 200 miljard dollar aan nieuwe importheffingen komen.

Trump wil naar verluidt tarieven van 10 procent gaan hanteren voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Dat is minder dan de 25 procent die eerder werd genoemd, maar de sancties treffen wel een groot aantal producten, zoals huishoudelijke apparaten, speelgoed en elektronica. Bij elkaar krijgt de helft van de totale Chinese uitvoer naar de VS te maken met hogere invoerheffingen.

Het Witte Huis wil niet reageren op de mediaberichten, die overigens niet uit de lucht komen vallen. Trump maakte voor het weekend al duidelijk dat hij zijn plan voor zwaardere sancties in zijn handelsconflict met China wilde doorzetten. Hij heeft dit jaar al voor 50 miljard dollar aan importheffingen opgelegd.

China slaat terug

Trump heeft besloten tot strafmaatregelen omdat China zich volgens hem schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie en diefstal van Amerikaanse technologie.

Bij de sancties van eerder dit jaar sloeg de Chinese president Xi terug met invoerheffingen op Amerikaanse producten zoals varkensvlees, appels, wijn en ethanol. Hij kondigde toen al aan dat hij dat opnieuw zou doen als de VS met aanvullende importheffingen zou komen.