Europa deze Week: harde kritiek op de Hongaarse regering

Jean-Claude Juncker kan gaan aftellen. De afgelopen week sprak de commissievoorzitter zijn laatste jaarrede uit. Volgend voorjaar wordt er een nieuw Europees parlement gekozen en kort daarna treedt een nieuwe Commissie aan. En Jean-Claude gaat waarschijnlijk met pensioen.

In deze jaarrede wilde Juncker terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken om de aandacht te vestigen op wat hij achterlaat: een economisch florerend Europa. Vooruit kijkend naar wat Europa zou moeten worden: een dominante speler op het wereldtoneel, naast de Amerikanen, de Russen en de Aziatische grootmachten.

Om die rol waar te kunnen maken, zou de euro wat Juncker betreft als hefboom kunnen werken. Europa zou bijvoorbeeld niet langer olie- en gasleveranties in dollars moeten afrekenen, maar in euro's.

Behalve de wil om Europa een hoofdrol te laten spelen in de wereld, klinkt daar natuurlijk ook de wens in door om zich onafhankelijker op te kunnen stellen van de Amerikanen. President Trump laat onomwonden weten dat hij de EU meer als concurrent ziet dan als bondgenoot en dat vraagt volgens Juncker ook om bewegingen van Europese kant.

Hongarije

Heel opmerkelijk in het Europees Parlement deze week was de ruime meerderheid die de harde kritiek op de Hongaarse regering deelde. Het was voor het eerst dat het EP een lidstaat in de beklaagdenbank zette.

Het Nederlandse parlementslid Judith Sargentini presenteerde een onderzoeksrapport dat de tekortkomingen van Hongarije haarfijn blootlegde. Kern van de zaak was dat vrijwel alle lijntjes uitkomen bij premier Orbán en zijn Fidesz-partij: van de rechterlijke macht en de universiteiten tot aan de media. Een aantal kerkgenootschappen en hulporganisaties die niet passen in Orbáns beleid, wordt het leven zuur gemaakt. Orbán zelf, staat in het rapport, maakt zich schuldig aan corruptie en nepotisme.

Opmerkelijk genoeg was Orbán zelf naar Straatsburg gekomen om het parlement toe te spreken. Het mocht niet baten, want 69 procent van de leden stemde in met de vernietigende conclusies van het rapport. Zelfs een deel van de christendemocratische EP-fractie. Orbáns eigen groepering in het parlement, liet hem keihard vallen.

Het is nu aan de Europese Raad om vervolgstappen te nemen. Die kunnen variëren van het korten op subsidies tot het inperken van het Hongaarse stemrecht bij EU-besluiten.