Amstelveen treurt om kerk: 'Alsof je eigen huis is afgebrand'

De toren van de monumentale kerk is gelukkig gespaard gebleven, al was zelfs dat nog even spannend, hoorde kerkbestuurder Verkleij van de brandweer. Die had aanvankelijk moeite om genoeg water te vinden voor het blussen. Bewoners vertellen dat een waterput onbereikbaar was omdat er een heg overheen was gegroeid. Bij de plaatselijke scoutingafdeling werd een kettingzaag geregeld.

Een vrouw is daar verbaasd over. "Vroeger kwam er een mannetje langs die al die putten afging en schoonmaakte zodat je ze makkelijk open kon krijgen, maar dat zie je nooit meer."

Locoburgemeester Herbert Raat heeft laten weten dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek start naar de oorzaak van de brand, die vermoedelijk in de meterkast is begonnen. "Ik heb de verhalen gehoord, we gaan dit allemaal onderzoeken. Hoe de hulpverlening gegaan is, hoe de brandweer geopereerd heeft. Ik wil wel mijn bewondering uitspreken, want die kerels hebben er echt voor gevochten dat die toren overeind zou blijven, tot diep in de nacht."