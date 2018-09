Opnieuw schietincident in binnenstad van Delft

Meerdere geweldsincidenten

In Delft zijn de afgelopen maanden meerdere geweldsincidenten geweest. In april was er een liquidatiepoging in de Amalia van Solmslaan. Op 8 mei werden in de Peperstraat coffeeshop The Future en een zonnestudio beschoten. Een week later was het weer raak en werd The Future opnieuw beschoten. Ook The Game werd die nacht getroffen door een kogelregen en ontploffingen van handgranaten.

In juni waren een winkel op de Molslaan en een café op de Beestenmarkt het doelwit van beschietingen. Twee weken later werd bij een garagebedrijf op de Neringstraat een handgranaat voor de deur neergelegd. Een dag later werden drie verdachten aangehouden, onder wie de weduwe van de overleden crimineel.

De rust leek na de arrestaties teruggekeerd in Delft. Tot 7 augustus, toen werd op klaarlichte dag crimineel Karel Pronk beschoten toen hij een koffietentje verliet. De man, die ook wel de 'Haagse Holleeder' wordt genoemd, overleed ter plekke.