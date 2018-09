Het Hollywood van Marokko stort in en neemt de bewoners mee

Soumia werkt al twintig jaar als figurant en actrice in diverse films in Ouarzazate. Vaak speelde ze de maagd Maria. "Altijd als er nieuwe rollen zijn, word ik gebeld. Eerst werden er vier tot vijf films per maand hier gedraaid. Maar nu is er bijna geen werk meer. Misschien draaien ze nog één film per half jaar, maar het is nooit zeker of het doorgaat."

Volgens Amine Tazi, de directeur van de Tazi studio's, ging het na een voortvarend jaar in 2014 bergafwaarts. "Het landschap leent zich voor religieuze en oorlogsfilms in Afghanistan, Irak en andere landen in het Midden-Oosten. Dit soort onderwerpen worden nu minder gedraaid, daarom gaat het nu iets minder", verklaart hij.