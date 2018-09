Boer wil ballonvaarders niet laten gaan na landing

Een ballonvaart in Brabant eindigde voor negentien mensen in een vervelende situatie. Ze landden vanmorgen op het veld van een boer in Bokhoven en die wilde de ballonvaarders niet laten vertrekken.

"Mijn tante is deze week 50 jaar geworden en ze kreeg deze ballonvaart van ons cadeau", vertelt Lynne. "We vertrokken vanuit Tilburg en tot de landing verliep de tocht perfect. We hebben een hele mooie, rustige ochtend gehad. Het was geweldig."

Maar toen ze weer voet op de grond zetten, ging het mis, meldt Omroep Brabant. "We landden midden op een weiland. Daar staat alleen gemaaid gras. Maar op dat moment stonden de boeren al te wachten op de grondcrew. Ze maakten ons gelijk voor vies en vuil uit. Ook de crewleden. Moeilijk doen, dreigementen... niet te zuinig."

Politie

De ballonvaarders mochten van hen niet van het veld af. De piloot belde daarop 112. "Want dit valt onder het gijzelen van mensen." Na een tijdje mocht onder dwang van de politie wel het busje van de ballonvaartorganisatie het terrein op rijden en werd de ballon opgeladen.

Toch heeft Lynne geen spijt van de ballonvaart. "Ik zou nog wel een keer willen, hoor. Maar dan met een andere afloop. De organisatie geeft ook aan dat dit wel heel extreem is."

En hoe haar tante - aan wie ze de ballonvaart cadeau gaf - eraan toe is? Lachend: "Die heeft nu een verjaardag die ze nooit zal vergeten!"