Hans Wiegel haalt uit naar partijtop VVD

VVD-prominent Hans Wiegel heeft hard uitgehaald naar de top van zijn partij. Dat de huidige voorzitter van de Eerste Kamer niet meer terug mag komen is dom, onbehoorlijk en onverstandig, zei Wiegel in het tv-programma WNL Op Zondag.

Vorige week maakte Ankie Broekers-Knol bekend dat ze vertrekt uit de politiek omdat ze na 17 jaar niet opnieuw op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer mag. Volgens Wiegel neemt de partijtop daarmee het risico dat de partij het voorzitterschap van de Eerste Kamer kwijtraakt.

Dividend

Wiegel liet bij WNL op Zondag ook doorschemeren dat hij tegen de afschaffing van de dividendbelasting is. Volgens hem is er vanaf het begin geblunderd, door eerst te ontkennen dat er stukken over de maatregel bestonden terwijl die er later wel bleken te zijn. "Ik ben er niet enthousiaster door geworden", zei Wiegel.

De topman van VNO-NCW, Hans de Boer, noemde de verdediging van afschaffing van de dividendbelasting juist een "strijd aan de goede kant van de streep".