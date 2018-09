Toren Urbanuskerk Amstelveen gespaard bij enorme brand

De brandweer is nog altijd bezig met het nablussen van de enorme brand die gisteravond ontstond in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen. Het vuur heeft het schip van de kerk verwoest.

Bewoners van twee naastgelegen woningen hebben de nacht niet thuis mogen doorbrengen. "Dat heeft te maken met de muren aan de achterkant van de kerk", zegt een woordvoerster van de brandweer. "Vanmorgen gaan we kijken hoe stabiel die muren zijn. Pas als we daar zekerheid over hebben, kunnen de bewoners terug."

Bekijk hieronder beelden van de brand: