Dancefestival Defqon verbannen uit Sydney na drugsdoden

Premier Berejiklian van New South Wales wil dat dancefestival Defqon.1 nooit meer in de Australische deelstaat wordt georganiseerd. Dit weekend kwamen twee mensen om het leven op het festival, vermoedelijk door een overdosis drugs. Drie anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

"Ik wil dit evenement nooit meer zien in Sydney of in New South Wales", zei de premier in reactie op de doden. "Ik wil dit nooit meer zien gebeuren. Jonge levens die zonder enige reden verloren gaan." De fatale slachtoffers waren een man van 23 en een vrouw van 21. De organisatie van Defqon.1 heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Volgens Berejiklian had de organisatie de bezoekers gegarandeerd dat het een veilig evenement zou zijn. "Het is duidelijk dat dat niet het geval was als zoveel mensen zijn bezweken." Dertien bezoekers zijn in het ziekenhuis behandeld met drugsgerelateerde klachten en ruim 700 mensen hebben op het festivalterrein medische hulp gekregen.

Drugstests

De politie heeft tien mensen opgepakt voor drugshandel, onder wie twee meisjes van 17 die zo'n 120 capsules bij zich hadden. Verder zijn verboden harddrugs als mdma, cocaïne en xtc-pillen in beslag genomen. Tientallen mensen zijn gepakt met drugs op zak.

Voorafgaand aan het festival zijn de autoriteiten opgeroepen drugstesten toe te staan, om drugsdoden te voorkomen, maar daar wilde de premier niet aan. "Iedereen die pleit voor pillentests geeft groen licht aan drugs. Veilige drugs bestaan niet en als jonge mensen denken dat dat wel zo is, heeft dat tragische gevolgen."

Organisator Q-Dance Australië is onderdeel van de Nederlandse dance-organisator Q-Dance.