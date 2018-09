De politie heeft gisteravond in buurtschap Het Woold bij Winterswijk een metalen balk van het spoor gehaald. De politie spreekt van een idiote actie. Er kon elk moment een trein over het traject rijden.

De politie denkt dat het stuk metaal er tussen 18.50 en 19.30 uur is neergelegd, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Gelderland. De politie roept getuigen op zich te melden. Er is ook forensisch onderzoek gedaan in de omgeving.

Spoorbedrijf ProRail gaat aangifte doen.