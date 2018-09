Dodental Filipijnen door orkaan Mangkhut loopt verder op

Het dodental op de Filipijnen door orkaan Mangkhut is opgelopen tot zeker 25. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De meeste doden vielen als gevolg van aardverschuivingen in bergachtig gebied.

Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog verder op, want er worden nog altijd mensen vermist. Eerder waren er geruchten over een opvangcentrum dat door de storm verwoest zou zijn. Veel betrouwbare informatie is daar niet over beschikbaar, omdat de stroom in dat gebied is uitgevallen en het er niet mogelijk is om te bellen.

Duidelijk is dat de superstorm een ravage heeft aangericht in het noorden van het Filipijnse eiland Luzon. De orkaan trok met windsnelheden van 300 kilometer per uur over. Huizen en winkels zijn verwoest, bomen zijn omgewaaid en op het vliegveld vlogen stoelen en tafels door de terminal. De afgelopen dagen hebben tienduizenden mensen een veilig onderkomen gezocht.

Kijk hier naar beelden van de schade die Mangkhut heeft aangericht: