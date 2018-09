Texaanse agent verdacht van moord op vier prostituees

In Texas is een agent van de grenspolitie gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij vier vrouwen heeft vermoord en een vijfde heeft ontvoerd. Die laatste vrouw wist bij een tankstation te ontkomen en schakelde de politie in.

De 35-jarige verdachte werd opgepakt op een parkeerplaats van een hotel in de stad Laredo, zo'n 250 kilometer ten zuidwesten van San Antonio. Daar had hij zich schuilgehouden.

De autoriteiten denken dat de agent de vier vrouwen de afgelopen twee weken in zijn eentje heeft vermoord. "We zien dit als het werk van een seriemoordenaar", zei de openbaar aanklager. Zijn slachtoffers zouden allemaal prostituee zijn geweest.

Opvallend is dat de agent al 10 jaar bij de grenspolitie werkte en dat hij op de hoogte was van het onderzoek naar de moorden. "Het is interessant dat hij toekeek terwijl de autoriteiten op zoek waren naar een moordenaar en dat hij elke dag gewoon naar zijn werk kwam", zei de aanklager daarover.