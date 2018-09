'Mogelijk vergiftigd lid Pussy Riot in Berlijn voor behandeling'

De ernstig zieke Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov is met een speciaal medisch transport naar Berlijn gebracht. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lid van de Russische protestbeweging werd donderdag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrienden vrezen dat hij is vergiftigd.

Bild schrijft dat Verzilov in een Berlijnse kliniek wordt behandeld door een specialist die ervaring heeft met vergiftigingen. De behandeling zou zijn aangeboden door een vriend. Volgens de krant is de Duitse regering op de hoogte van zijn komst naar Berlijn.

Zijn familie zei eerder dat Verzilov donderdag na een hoorzitting thuis niet lekker werd. Binnen een paar uur zou hij zijn zicht en zijn spraakvermogen zijn verloren en kon hij niet meer lopen. De activist is niet meer in levensgevaar, maar zijn toestand zou nog wel zorgelijk zijn.

'Intimidatie of moordpoging'

"Ik denk dat hij opzettelijk is vergiftigd en dat het een poging was om hem te intimideren of te doden", zei zijn echtgenote Nadesjda Verzilov tegen Bild, terwijl ze op hem wachtte op luchthaven Berlin-Schönefeld.

De 30-jarige Verzilov is een bekende anti-Kremlin-activist. In juli trok hij internationaal veel aandacht toen hij samen met andere leden van Pussy Riot het veld op rende tijdens de finale van het WK voetbal. Pussy Riot wilde zo protesteren tegen president Poetin. Verzilov en de andere demonstranten werden voor de protestactie veroordeeld tot vijftien dagen cel.