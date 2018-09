Haai bijt zwemmer dood voor noordoostkust VS

Een 26-jarige zwemmer is voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts aangevallen door een haai. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De man werd aangevallen in de buurt van de plaats Wellfleet, op het schiereiland Cape Cod, ongeveer 160 kilometer bij de stad Boston vandaan. Wellfleet is een populaire surflocatie. Ook dit weekend is het er druk. Na de aanval was het strand van Wellfleet tijdelijk afgesloten.

Volgens Amerikaanse media is het voor het eerst in meer dan 80 jaar dat een haai een zwemmer heeft gedood in de staat. Aanvallen door haaien komen er vaker voor, maar sinds 1936 zijn er geen doden meer door gevallen. Onlangs raakte een 61-jarige man nog zwaargewond door een haaiaanval, niet ver van de plek waar de zwemmer dodelijk werd verwond.

Deze zomer zijn er meer meldingen van haaien dan normaal bij Cape Cod, ook van witte haaien. Dit jaar hebben de autoriteiten al 25 keer de stranden moeten sluiten in verband met witte haaien, een ruime verdubbeling vergeleken met eerdere jaren.