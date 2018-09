Syrië claimt onderscheppen Israëlische raketten bij Damascus

Syrische staatsmedia melden dat het leger van president Assad een aantal Israëlische raketten heeft onderschept. In de buurt van het vliegveld van de hoofdstad Damascus zouden raketten zijn neergehaald.

"Onze luchtverdedigingssystemen hebben de Israëlische agressie met raketten verijdeld", zeiden militaire bronnen tegen het staatspersbureau SANA. Een woordvoerder van het Israëlische leger wilde net als bij eerdere meldingen van luchtaanvallen geen reactie geven op het bericht uit Damascus.

In juli claimde Syrië dat de luchtverdediging bij de T4-luchtmachtbasis in de provincie Homs een Israëlisch gevechtsvliegtuig had geraakt en ook een aantal Israëlische raketten had neergehaald. In mei zouden de Syriërs twee raketten uit de lucht hebben geschoten bij Kisweh, ten zuiden van Damascus.

Hezbollah

De afgelopen jaren zou Israël een paar keer wapentransporten van Hezbollah in Syrië hebben bestookt. Die Libanese beweging vecht samen met Assad tegen de opstandelingen in Syrië. Tegelijk vreest Israël dat Hezbollah zich in Libanon versterkt met wapens die de beweging geleverd krijgt van Iran.