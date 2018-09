Hongkong is op het ergste voorbereid nu 'monster' Mangkhut nadert

Leung is hoopvol dat de schade morgen meevalt. "Maar we moeten wel op onze hoede zijn", zegt hij. "Het is een heel heel krachtige orkaan." In de Filipijnen zijn na de superstorm tot dusver twaalf doden geteld. In het noorden van dat land zijn huizen verwoest en bomen omgewaaid.

Veel stormen tegelijkertijd

Mangkhut is niet de enige storm die de afgelopen dagen is ontstaan. De tropische storm Florence trok over de Amerikaanse oostkust en boven de Atlantische Oceaan ontstonden nog twee andere, minder krachtige, orkanen. Het is zeer zeldzaam dat er zoveel "verstoringen" tegelijkertijd zijn, zegt meteoroloog Leung.

Al is er volgens hem niet een direct verband met klimaatverandering. Wel zullen de orkanen in de toekomst groter en krachtiger zijn, zegt hij. In combinatie met het stijgende zeeniveau, zal dat tot meer overstromingen leiden. Ook Hongkong gaat daar over tientallen jaren last van krijgen, verwacht Leung.

"We zullen ons daar in de toekomst op moeten aanpassen", zegt hij. Maar op dit moment bereiden de inwoners van Hongkong zich eerst voor op een onstuimige nacht en dag.